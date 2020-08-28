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Білорусь повинна провести вільні і чесні вибори, - Держдеп США

Автор: РБК-Україна

У Білорусі необхідно провести вільні та чесні президентські вибори. При цьому вони повинні пройти з залученням незалежних спостерігачів.

Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біген на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ.

"По-перше, необхідно негайно припинити насильство проти білорусів, а також звільнити всіх несправедливо затриманих. По-друге, народ Білорусі повинен мати можливість для самовизначення і обрати своїх лідерів шляхом дійсно вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням", - заявив він.

Він також додав, що для всього світу очевидно, що президентські вибори в Білорусі були сфальсифіковані.

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"Сполучені Штати твердо підтримують право білорусів вимагати від уряду дотримання принципів і стандартів ОБСЄ щодо вільних та справедливих виборів і захисту прав людини", - зазначив Біген.

Він також підкреслив, що США не мають наміру контролювати або обирати долю білоруського народу.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив відповісти на можливі санкції з боку ряду країн і заявив, що країну лякати не треба.

Крім того, в ЄС не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.

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