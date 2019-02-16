Бекірову не допомагає призначений після медичного огляду інсулін

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

У політв'язня з'явилися болі в серці

Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в СІЗО в анексованому Сімферополі, не допомагає призначений після медичного огляду інсулін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначається, Бекірова вчора, 15 лютого, у СІЗО відвідав адвокат Іслям Веліляєв. Він розповів, що у політв'язня зберігається підвищений рівень цукру в крові, а також з'явилися болі в серці.

"Він постійно скаржиться на здоров'я. У нього постійно високий тиск, і рівень цукру. Це при тому, що йому три рази в день роблять ін'єкцію інсуліну. Раніше, коли він брав таблетовані препарати від цукру, вони йому допомагали - рівень цукру був в межах норми. Крім того, через те, що йому колють інсулін, у нього з'явилися болі в серці і задишка. Інсулін, як відомо, дає навантаження на серце. Спить він, як і раніше, сидячи, так йому легше", - пояснив адвокат.

У зв'язку з цим захист сумнівається в доцільності призначених Бекірову препаратів.

"Поясню, як відбувається прийом інсуліну: він підходить до дверей і через "годівницю" (невеликий отвір в двері, через яке укладеним дають їжу, - ред.) йому колють інсулін. Що знаходиться в цьому шприці він не знає, але ефекту від нього ми не бачимо", - сказав адвокат.

Захист планує домогтися вивезення Бекирова в одну з міських лікарень Сімферополя для повторного медичного огляду. Однак плановий огляд Бекірова можна провести лише тільки через три місяці.

"Ми будемо щодня писати всілякі скарги і клопотання слідчому і керівництву СІЗО про те, щоб його якомога швидше вивезли в лікарню для огляду", - наголосив адвокат.

Раніше український омбудсмен Людмила Денсова заявляла, що Російська Федерація приховує дійсний стан здоров'я громадянина України Едема Бекірова, арештованого у анексованому Криму, і таким чином порушує права людини.

РБК-Україна писало, що 7 лютого "Київський райсуд" Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 квітня.