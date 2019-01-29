Бекірова вивозили з СІЗО до психлікарні, - донька

Донька політв'язня розцінює це як психологічний тиск на нього

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывозили 29 января в психбольницу на обследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook дочери политзаключенного Элеоноры Бекировой.

Она заявила, что расценивает такие действия как психологическое давление на своего отца. Также дочь политзаключенного подчеркивает, что он никогда не жаловался на психологические расстройства.

️"Моего отца - политзаключенного Эдема Бекирова - вчера вывозили из СИЗО в психиатрическую больницу для проведения психиатрической экспертизы для проверки его вменяемости. Мой отец никогда не жаловался на психические расстройства и подобного рода процедуры, расцениваю как моральное и психологическое давление на моего отца. Пребывания в таких условиях для отца означает смертельный приговор", - написала Бекирова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО в аннексированом Симферополе, ухудшилось. В частности, у него возникла еще одна гнойная рана за антисанитарные условия содержания, а после укола инсулина у него отекло лицо.

РБК-Украина сообщало, что 19 декабря Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.