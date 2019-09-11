Бекірова прооперували у "Феофанії"

Колишнього українського політв’язня Кремля Едема Бекірова напередодні прооперували лікарі "Феофанії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомив керівник центру невідкладної та інтенсивної кардіології клініки Святослава Денисова, Едема Бекірова, який мав найважчий стан здоров’я з усіх звільнених українців, перевели з реанімації до відділення інтенсивної терапії лікарні.

"Едем Бекіров ще і раніше мав проблеми з серцем. Він переносив інфаркт міокарда, а коли поступив до нашої клініки, був діагноз ішемічної хвороби серця", - зазначив кардіолог.

Лікар відзначив, що нині стан Бекірова стабільний. Після операції йому легше дихати.

Окрім того, заступник головного лікаря клініки Андрій Строкань зазначив, що пацієнт передає всім привіт.

Зазначимо, що стан здоров’я 24 українських моряків, які повернулися до України з російського полону, задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

Як повідомляло РБК-Україна, після повернення до України звільнених моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві для обстеження та лікування, інших звільнених українців - до лікарні "Феофанія".

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панів і Микола Карпюк.