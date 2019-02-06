У Бекірова з’явилася алергічна реакція, - Денісова

Денісова відзначила, що сьогодні до Бекірова пустили адвоката

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что получила от дочери украинского политзаключенного Эдема Бекирова информацию о состоянии здоровья украинца. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Денисовой.

По словам дочери Бекирова, у крымского татарина появилась аллергическая реакция.

Также Денисова отметила, что сегодня к Бекирову пустили адвоката. На встрече присутствовали так называемый Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, Руководитель симферопольского СИЗО Сергей Бережной и р.и.о начальника медицинской части симферопольского СИЗО Алексей Ищенко.

"Во время общения выяснилось, что в Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергия, вероятно из-за грибка в камере. Из этого можно сделать вывод, что условия содержания обоих политзаключенных не соответствуют установленным нормам", - звявила омбудсмен.

Денисова сообщает, что Бекирову становится все хуже и сейчас добавилась еще и аллергическая реакция организма. Она говорит, что политзаключенного уже давно должны были госпитализировать.

"После увиденного Алексей Ищенко пообещал, что Эдема отвезут в больницу. В свою очередь Сергей Бережной заверил, что условия содержания обоих мужчин улучшат в ближайшее время", - сообщила омбудсмен.

Украинский омбудсмен отметила, обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать установлению происхождения аллергической реакции удерживаемых граждан Украины, оказанию им соответствующей медицинской помощи и обеспечению надлежащими условиями.

Напомним, посольство США в Украине потребовало от России немедленно отпустить из СИЗО тяжелобольного Эдема Бекирова и всех других украинских политзаключенных.