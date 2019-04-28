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Політв’язень Бекіров більше тижня не отримує медикаментів

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 21:29
Політв’язень Бекіров більше тижня не отримує медикаментів
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Родичі Бекірова повідомили, що зростає вірогідність "цукрової коми"

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що український політв’язень Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя окупаційна влада РФ, вже понад тиждень не отримує необхідних медикаментів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Супрун в Twitter.

"Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. Він незаконно утримується Росією у СІЗО Сімферополя", - повідомила Супрун.

Вона також розповіла, що зі слів родичів Бекірова, щодня зростає вірогідність "цукрової коми".

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "суд" в Криму залишив Бекірова під арештом. Політв'язень залишиться під арештом до 12 червня, адвокат Бекірова розповів, що стан здоров’я його підзахисного досі залишається критичним.

 

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