Бекешкіна: протистояння Заходу зі Сходом на виборах втратило сенс

Бекешкіна вважає, що перемога Порошенка в 2014 подолала розкол по лінії Захід-Схід

Ранее популярная на выборах политтехнологическая схема раздела Украины по линии Запад-Восток потеряла смысл. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказала руководитель Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По ее словам, раскол избирателей по линии Запад-Восток был преодолен в 2014 году, когда Петр Порошенко победил во всех регионах, в том числе восточных, хотя жители подконтрольных восточных территорий в массе своей не пошли на выборы. В то же время она подчеркнула, что есть кандидаты, которых и сейчас поддерживают в определенных регионах.

"Например, Бойко - это юг и восток, Вилкул, Мураев - восток. Гриценко и Садовой - запад и центр и т.д. Тимошенко имеет поддержку во всех регионах, Зеленский - тоже, Порошенко - почти во всех, кроме востока. То есть, если смотреть на лидеров, то раскола уже нет. И эксплуатация противостояния между западом и востоком потеряла смысл. Раньше она проходила по внешнеполитической линии: нам надо идти на запад или наоборот - сближаться с РФ. Это больше неактуально, скорее эксплуатируется тема "мира", - добавила Бекешкина.

Напомним, ранее Бекешкина спрогнозировала явка на выборах президента Украины на уровне 2014 года. Отметим, тогда явка избирателей составила около 60%.

Ранее также стало известно, что доверие украинцев к соцопросам упало до уровня начала 2000-х.