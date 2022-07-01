Втеча РФ зі зміїного знизить тиск на узбережжя, але збереже блокаду портів, - ISW

Втеча російських військ з острова Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через відсутність в майбутньому на острові російської ППО і протикорабельних ракетних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Але експерти Інституту вивчення війни відзначають, що сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем в Криму і на заході Херсонської області, які все ще можуть наводитися на судна в українських портах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що острів Зміїний звільнений від російських окупантів. В результаті успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.
Також ми писали, що виведення російських військ з острова Зміїний в Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.
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