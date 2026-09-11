БЭБ изменит модель работы с экономическими преступлениями: что известно

Нужно взаимодействие с бизнесом

По его словам, Бюро анализирует отдельные сегменты экономики, чтобы выявлять потенциальные риски и вместе с представителями рынка нарабатывать решения по их устранению.

"Для нас взаимодействие с бизнесом – это инструмент экономической безопасности. Бизнес точно знает рынок глубже. Он понимает происходящие внутри каждого направления тенденции и какие преступные схемы могут стать передовыми", – отметил Буздыган.

Таким образом, БЭБ декларирует реформирование и переход к проактивной работе: выявление уязвимостей на отдельных рынках должно происходить до того, как они превратятся в масштабные схемы экономических правонарушений.

Досудебное урегулирование нарушений

Также, по словам Будзыгана, одним элементом новой модели может стать досудебное урегулирование налоговых правонарушений.

БЭБ предлагает предоставить предприятиям возможность добровольно возместить нанесенный государству ущерб и уплатить штраф еще на этапе досудебного расследования.

По предложенному подходу это можно будет сделать без уведомления о подозрении и привлечении предприятия к уголовной ответственности.

Заместитель директора БЭБ также наметил стратегические приоритеты БЭБ на 2026-2028 годы. Среди них – аттестация работников, цифровизация процессов и формирование новой команды Бюро.