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В БЭБ раскрыли уклонение от уплаты 244 млн грн мытых платежей за транзит нефтепродуктов

Фото: в БЭБ раскрыли уклонение от уплаты 244 млн грн пошлинных платежей за транзит нефтепродуктов (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Следователи Бюро экономической безопасности раскрыли схему, согласно которой одна из компаний уклонялась от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите нефтепродуктов в 2020-2022 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Как рассказали в ведомстве, представители компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу. Это стало причиной того, что им необходимо было уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.

Однако действия некоторых лиц привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Компания не выполнила свои обязательства по обеспечению уплаты таможенных платежей. В связи с этим государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 244 млн. грн.

"В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату "беглецу" лица, который в начале года был лишен гражданства Украины. По результатам обысков нескольких нежилых помещений изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию подтверждающую избегание обязательство уплаты мы", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь, вероятно, идет об экснардепе Андрее Деркаче.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина 10 января.

Кузьмин и Деркач находятся в розыске по подозрению в государственной измене, Казак же покинул Украину до начала полномасштабного вторжения РФ, а кума Путина Медведчука после задержания отдали России в рамках обмена пленными.

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