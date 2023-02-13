В БЭБ раскрыли уклонение от уплаты 244 млн грн мытых платежей за транзит нефтепродуктов

Как рассказали в ведомстве, представители компании-транспортировщика нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время транзитного перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу. Это стало причиной того, что им необходимо было уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.

Однако действия некоторых лиц привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины. Компания не выполнила свои обязательства по обеспечению уплаты таможенных платежей. В связи с этим государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 244 млн. грн.

"В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные народному депутату "беглецу" лица, который в начале года был лишен гражданства Украины. По результатам обысков нескольких нежилых помещений изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию подтверждающую избегание обязательство уплаты мы", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь, вероятно, идет об экснардепе Андрее Деркаче.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избегание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.