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БЭБ накрыло схему фальшивых паспортов, водительских прав и дипломов: видео спецоперации

12:07 04.06.2026 Чт
2 мин
"Делки" годами зарабатывали на нелегалах, которые хотели выехать в ЕС или Канаду
aimg Сергей Новиков
БЭБ накрыло схему фальшивых паспортов, водительских прав и дипломов: видео спецоперации БЭБ ликвидировало схему нелегальной миграции в ЕС и Канаду (фото: facebook.com/ESBU.GOV.UA)
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В Киеве и нескольких регионах Украины разоблачили масштабную трансграничную группировку, которая наладила подпольное производство поддельных документов. Совместную спецоперацию провели детективы БЭБ, Служба безопасности Украины и Киевская областная прокуратура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора БЭБ Александра Цивинского в Telegram.

Схема незаконной миграции в ЕС и Канаду

По данным следствия, участники преступной группы специализировались на изготовлении фальшивых паспортов граждан Украины для иностранцев.

В дальнейшем эти поддельные документы использовались нелегальными мигрантами для беспрепятственного въезда и легализации в странах Европейского Союза и Канаде.

Кроме украинских паспортов, дельцы наладили массовый выпуск других фальшивок.

Среди изъятого обнаружили дипломы о высшем образовании, водительские удостоверения, свидетельства о рождении и регистрации брака, а также фиктивные акты на недвижимость и земельные участки.

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В Бюро экономической безопасности подчеркнули, что подпольное производство работало как четко налаженный криминальный бизнес с широкой международной сетью и многомиллионными теневыми доходами.

Обыски и изъятие вещественных доказательств

Для ликвидации схемы правоохранители провели масштабную спецоперацию, в рамках которой организовали около 30 обысков на территории Киева, Киевской области, а также в западных регионах Украины.

Во время следственных действий оперативники и детективы изъяли:

  • профессиональное оборудование для промышленной печати документов;
  • металлические клише, поддельные печати и штампы официальных государственных учреждений;
  • бланковые заготовки для будущих паспортов;
  • черновую бухгалтерию и значительные суммы наличности в иностранной валюте;
  • транспортные средства и нелегальное оружие.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и процессуальные мероприятия.

Силовики устанавливают полный круг лиц, причастных к деятельности группировки, в частности его международные связи и каналы финансирования незаконного бизнеса.

Ранее мы писали, что БЭБ ликвидировало конвертцентр с сетью в 500 компаний. Правоохранители провели десятки обысков по всей стране, чтобы остановить гигантский отток капитала.

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