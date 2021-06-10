Бюро економічної безпеки має отримати економічні статті КПК та керівництво без "старих кадрів", - УРБ

Так, члени Української ради бізнесу, до складу якої входить майже 100 бізнес об’єднань, висловили занепокоєність ситуацією навколо створення та формування Бюро.

"Складається враження, що створюється черговий орган зі зміною вивіски, і у бізнесу залишаться ті ж самі проблеми. На сьогодні усі правоохоронні органи залишаються при своїх повноваженнях. Може скластися так, що, приміром, податкова міліція, отримає нову назву. В тексті закону про СБУ із завдань служби виключили виявлення та розкриття правопорушень щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки, а от доручення чи вказівки в прикінцевих положеннях закону про БЕБ щодо ліквідації цих підрозділів та вивільнення їх працівників немає. Є ризик, що підрозділи "перекочують" до контррозвідки або до захисту національної безпеки", - зазначають автори заяви.

Створення єдиного органу по боротьбі з економічними злочинами із керівництвом, яке раніше не працювало в інших правоохоронних та перевіряючих органах - було ключовою вимогою українського бізнесу, нагадують в Українській раді бізнесу.

Крім того, важливий проєкт змін до КПК, який би мав визначити виключну підслідність економічних злочинів Бюро, багато місяців обговорюється в комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Автори заяви також наголошують на важливості створення незалежної, відповідальної і незаангажованої Конкурсної комісії з відбору керівника Бюро.

"Від кандидатури керівника залежатиме якість нового органу. Будь-яка людина із уже існуючих корумпованих органів здатна звести нанівець всі багаторічні зусилля з його створення. Також без призначеного керівника БЕБу не можна створити та зареєструвати орган як юридичну особу і відібрати кращі, не "заплямовані" кадри" - а часу на це залишається все менше.

Представники бізнесу закликають формувати керівництво Бюро виключно із "нових облич", які не працювали раніше у правоохоронних та перевіряючих органах.

Також бізнес-асоціації закликають депутатів Комітету з питань правоохоронної діяльності врахувати пропозиції фахівців і визначити виключну підслідність економічних злочинів БЕБУ, врахувавши відповідні правки до проекту №3959-1 до другого читання.