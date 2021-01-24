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BBC знову "помилилося". Агентство позначило міста Криму російськими

Автор: РБК-Україна

Інформаційне агентство BBC опублікувало інтерактивну карту, де були вказані міста, в яких проходили акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Включивши до списку російських міст Сімферополь та Севастополь.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Видання зазначило, що Російська Федерація анексувала Крим і Севастополь у 2014 році.

У свою чергу Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.

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"BBC Russian, не просувайте помилкові російські наративи. Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення", - написав він.

Відзначимо, що подібна ситуація виникла не вперше. І неодноразово в агентстві називали помилкою згадка місто Криму російськими. Однак цього разу реакції не надійшло.

Нагадаємо, раніше газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світ, де позначила окупований Крим як територію Росії.

Крім того, американська газета The New York Times розмістила карту з "російським" Кримом, з-за чого посольство України в Сполучених Штатах зверталася з вимогою виправити публікацію.

Прогноз погоди
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