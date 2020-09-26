BBC News World опублікувала карту з "неукраїнським" Кримом

Редакція BBC News World в матеріалі про авіакатастрофу АН-26 під Харковом увечері 25 вересня опублікувала карту України. Півострів Крим на карті не позначений українською територією.
Про це свідчить зображення на сайті BBC News.
У той же час посольство України в Великобританії звернулося до редакції, висловивши надію, що ця помилка буде виправлена в найкоротші терміни.
"BBC World, важко повірити своїм очам. Сподіваємося, це була звичайна помилка, яка буде виправлена в найкоротші терміни #CrimeaIsUkraine", - йдеться в повідомленні.
Фото: скріншот з сайту BBC News World
Раніше французька газета Le Monde опублікувала карту з "російським" Кримом.
РБК-Україна також писало, що в квітні американська газета The New York Times розмістила карту з "російським" Кримом.