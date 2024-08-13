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BBC написало о "мобилизации 21-летнего украинца с астмой": в ОК "Запад" отреагировали

Вторник 13 августа 2024 21:34
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BBC написало о "мобилизации 21-летнего украинца с астмой": в ОК "Запад" отреагировали Иллюстративное фото: в Украине возник новый скандал с ТЦК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Издание BBC написало, что 21-летнего Анатолия Захаревича, у которого якобы астма, мобилизовали в конце мая. Информация о его диагнозе не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" в Facebook.

Как отметили в ОК "Запад", публикация BBC вызвала очередную волну хейта против системы мобилизации в Украине и территориальных центров комплектования.

Военные уточнили, что Захаревич был мобилизован в соответствии с законодательством.

По данным Оперативного командования, он специально не обновил свои военно-учетные данные, что свидетельствует о "намерениях с его стороны по уклонению от явки в ТЦК".

При этом военные обратили внимание, что журналисты написали об астме у 21-летнего парня.

"Согласно справке ВВК Верховинского РТЦК и СП Анатолий Захаревич признан пригодным к прохождению военной службы, а сам диагноз, распространенный в сообщении BBC News Ukrainian не соответствует действительности", - подчеркнули в ОК.

Сейчас, как утверждают военные, парень находится в учебном центре и жалоб на состояние здоровья у него нет.

Также в Оперативном командовании отметили, что против Захаревича начато досудебное расследование. Парня подозревают в том, что ссылаясь на собственные религиозные убеждения, он "не выполняет обязанности воинской службы, чем уклоняется несения военной службы без уважительных причин".

В то же время издание BBC News Ukrainian военные призвали к объективности в такой чувствительной теме, как мобилизация.

Скандалы с ТЦК

Напомним, в Украине на фоне мобилизации уже неоднократно возникали скандалы с сотрудниками ТЦК.

В частности, в июне под зданием ТЦК в Одессе медики устроили акцию протеста. По их версии, сотрудники военкомата задержали бригаду скорой помощи, которая прибыла по вызову.

Эту информацию опровергали в ТЦК. По версии военкомата, люди в медицинской форме пытались помочь мужчине, которого ранее задержали, уклониться от мобилизации.

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ТЦК Мобилизация в Украине
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