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Победный трехочковый лидер "Бостона" завершил битву лидеров Востока: момент дня в НБА

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Филадельфия, Воскресенье 26 февраля 2023 10:00
Победный трехочковый лидер "Бостона" завершил битву лидеров Востока: момент дня в НБА Фото: Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл в Филадельфии (ca.sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Селтикс" помог команде избежать лишнего овертайма в Пенсильвании. На последней минуте финальной четверти счет с "Филадельфией" был равным – 107:107. Тейтум взял инициативу на себя, когда получил передачу Смарта на ход, и выполнил точный бросок из-за дуги.

"Севенти Сиксерс" отыграться уже не успели, поскольку хронометр остановился на отметке 1,3 секунды. В результате "Бостон" остался лидером Восточной конференции НБА. "Филадельфия" в свою очередь идет на 3-й строчке.

Сам Тейтум оформил дабл-дабл. В его активе 18 очков, 13 подборов и 6 передач. Самым результативным в матче стал лидер "Севенти Сиксерс" Джоэл Эмбиид (41 пункт).

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. На драфте НБА-2017 выбран "Бостоном" под 3-м номером.

Проводит шестой сезон в рядах "Селтикс". Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА, а в составе сборной США стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. По пятилетнему контракту до 2025 года заработает 195 млн долларов.

Близкие друзья Тейтума – лидер хоккейной "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук и бывший центровой "Сакраменто" Гарри Джайлс. Имеет контракты с сетью пиццерий Imo's Pizza и брендом Air Jordan.

К слову, накануне Крэйг и Дорт взаимными блокшотами разделили первенство в хит-параде моментов НБА.

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