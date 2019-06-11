Базова інфляція в травні сповільнилася вдвічі

Базова інфляція в Україні в травні 2019 року становила 0,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року базова інфляція склала 2,3%. У річному вимірі (до травня 2018 року) базова інфляція залишилася на рівні 7,4%.

Нагадаємо, що в січні 2019 року місячна базова інфляція склала 0,3%, річна - 8,3%, в лютому 0,2% і 7,8%, в березні - 1,2% і 7,6%, у квітні - 0,4 і 7,4% відповідно.

Базова інфляція розраховується на основі індексу споживчих цін і має на меті визначення стійкої динаміки цін з виключенням короткострокових нерівномірних змін цін, обумовлених шоками пропозиції, сезонними факторами, адміністративним регулюванням тарифів і цін.

Зазначимо, Національний банк прогнозує уповільнення базової інфляції до 5,0% в 2019 року і 3,7% в 2020 році.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в травні 2019 року порівняно з квітнем зросли на 0,7%. При цьому в річному вимірі (до травня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,6%.