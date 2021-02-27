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"Базується на стратегії деокупації": Порошенко підтримав створення Кримської платорфми

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 17:56
"Базується на стратегії деокупації": Порошенко підтримав створення Кримської платорфми Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Створення так званої Кримської платформи - правильне рішення. Воно базується на стратегії деокупації Криму, розпочатою попередньою владою.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час телемарафону "Крим - це Україна" в ефірі трьох телеканалів.

Разом з тим, Порошенко застерігає нинішню владу від надмірного захоплення декларативними заходами, які можуть зруйнувати попередні здобутки міжнародної коаліції на підтримку України.

"У 2015 році указом президента Порошенка проти близько 400 осіб фізичних і 90 осіб юридичних за окупацію Криму і за агресію проти нашої країни на Сході застосовані санкції", - сказав Порошенко.

За його словами, Кримську платформу запропоновано в базових документах Європарламенту, які підготовлені за пропозицією України ще у 2016-му році.

"Проблема не в тому, щоб запросити представників або лідерів низки країн. Проблема в тому, щоб забезпечити механізм, який би реалізовував деокупацію Криму", - додав Порошенко.

Він також сказав, що прагне успіху для майбутнього саміту Кримської платформи й готовий долучитися до цих проектів та процесів.

"Я готовий передати всі свої знання і зв’язки. Якщо це хоч на один день прискорить звільнення Криму - я буду щасливий", - зазначив Порошенко.

Порошенко також нагадав, що українська влада припинила водопостачання та подачу електроенергії в окупований Крим після консультацій з представниками Меджлісу та після перших міжнародних резолюцій, які встановлювали відповідальність країни-окупанта.

"Як тільки у нас з’явилися перші резолюції міжнародних організацій, які підтверджували стан окупації, було відключене постачання електроенергії в Крим. Не розмови, не обіцянки, а була забезпечена енергетична незалежність нашої держави. Припинений імпорт електроенергії, припинений імпорт газу. І припинено постачання електроенергії", - нагадав Порошенко.

Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня 2021 року у переддень тридцятої річниці незалежності України.

Як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, Росія намагається зірвати відкриття Кримської платформи.

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