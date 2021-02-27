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"Базируется на стратегии деоккупации": Порошенко поддержал создание Крымской платорфми

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 17:56
"Базируется на стратегии деоккупации": Порошенко поддержал создание Крымской платорфми Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Создание так называемой Крымской платформы - правильное решение. Оно базируется на стратегии деоккупации Крыма, начатой предыдущей властью.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона "Крым - это Украина" в эфире трех телеканалов.

Вместе с тем Порошенко предостерегает нынешнюю власть от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.

"В 2015 году указом президента Порошенко, против около 400 лиц физических и 90 юридических лиц за оккупацию Крыма и агрессию против нашей страны на Востоке были применены санкции", - сказал Порошенко.

По его словам, Крымскую платформу предложено в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016-м году.

"Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупацию Крыма", - добавил Порошенко.

Он также сказал, что стремится к успеху для будущего саммита Крымской платформы и готов присоединиться к этим проектам и процессов.

"Я готов передать все свои знания и связи. Если это хоть на один день ускорит освобождение Крыма - я буду счастлив", - отметил Порошенко.

Порошенко также напомнил, что украинская власть прекратила водоснабжение и подачу электроэнергии в оккупированный Крым после консультаций с представителями Меджлиса и после первых международных резолюций, которые устанавливали ответственность страны-оккупанта.

"Как только у нас появились первые резолюции международных организаций, которые подтверждали состояние оккупации, было отключено поставки электроэнергии в Крым. Ни разговоры, ни обещания, а была обеспечена энергетическая независимость нашего государства. Прекращен импорт электроэнергии, прекращен импорт газа. И прекращены поставки электроэнергии", - напомнил Порошенко.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа 2021 года в канун тридцатой годовщины независимости Украины.

Как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, Россия пытается сорвать открытие Крымской платформы.

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