ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Справа екс-"беркутівців": суд продовжив арешт обвинуваченим

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 15:53
Фото: засідання суду щодо "беркутівців" (twitter.com/racursua)
Фото: засідання суду щодо "беркутівців" (twitter.com/racursua)

П'ятьох колишніх "беркутівців" триматимуть під вартою до 22 грудня

Святошинський районний суд Києва у справі проти п'яти колишніх "беркутівців, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як заявив головуючий суддя Сергій Дячук у залі суду, йдеться про колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського.

"Суд ухвалив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу задовольнити",- сказав суддя Дячук.

Строк дії запобіжного заходу продовжено до 22 грудня 2018 року.

Зазначимо, згідно із даними слідства, екс-"беркутівців" звинувачують у перевищенні службових повноважень, незаконному поводженні зі зброєю, умисному вбивстві і заподіянні тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Святошинський суд 23 жовтня дослідив відео, де видно, що правоохоронці здійснюють наступ на протестувальників.

Нагадаємо, у середу, 24 жовтня, адвокат по справі проти колишніх "беркутівців" заявив, що на Майдані начебто був здійснений терористичний акт проти правоохоронців.

Злочини проти Майдану: прокуратура завершила вже розслідування щодо 4 "беркутівців" Екс-беркутівець отримав 9 років в'язниці за передачу бойовикам даних про приїзд Порошенка
Новини України МайданБеркут
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся