Справа екс-"беркутівців": суд продовжив арешт обвинуваченим

Фото: засідання суду щодо "беркутівців" (twitter.com/racursua)

П'ятьох колишніх "беркутівців" триматимуть під вартою до 22 грудня

Святошинський районний суд Києва у справі проти п'яти колишніх "беркутівців, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як заявив головуючий суддя Сергій Дячук у залі суду, йдеться про колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського.

"Суд ухвалив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу задовольнити",- сказав суддя Дячук.

Строк дії запобіжного заходу продовжено до 22 грудня 2018 року.

Зазначимо, згідно із даними слідства, екс-"беркутівців" звинувачують у перевищенні службових повноважень, незаконному поводженні зі зброєю, умисному вбивстві і заподіянні тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Святошинський суд 23 жовтня дослідив відео, де видно, що правоохоронці здійснюють наступ на протестувальників.

Нагадаємо, у середу, 24 жовтня, адвокат по справі проти колишніх "беркутівців" заявив, що на Майдані начебто був здійснений терористичний акт проти правоохоронців.