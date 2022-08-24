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Байндль успішно стартувала в кваліфікації US Open, Завацька припинила виступи

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Нью-Йорк, Середа 24 серпня 2022 09:29
Байндль успішно стартувала в кваліфікації US Open, Завацька припинила виступи Фото: Катерина Байндль за два кроки від основної сітки (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українки Катерина Байндль і Катаріна Завацька по-різному провели перший раунд кваліфікації до Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, кваліфікація, 1-й раунд

Малечкова – Байндль – 0:2 (4:6, 4:6)

Завацька – Цугер – 0:2 (6:7, 4:6)

Байндль розпочала двобій із чешкою з виграного на подачі суперниці гейма. Щоправда, Малечкова відразу ж оформила зворотний брейк. Ще за один гейм українка та її опонентка обмінялися ролями.

За цим гра перейшла в спокійне русло. Тенісистки стабільно перемагали на своїй подачі, натякаючи на тай-брейк. Та у найвідповідальніший момент Байндль ще раз оформила брейк і повела за партіями.

Другий сет опонентки розпочали рівно. Лише в четвертому геймі українка взяла подачу Малечкової та повела 3:1, що згодом трансформувалося в 5:3. Та саме, коли попереду замайоріла перемога, Байндль програла свою подачу. На щастя, 28-річна українка відразу ж організувала брейк із реалізацією матч-пойнту з третьої спроби.

Натомість Завацька не впоралася з молодою швейцаркою. Перший сет перетворився на справжній трилер із суцільними гойдалками. На тай-брейку українка вела 5:2, але все ж програла 6:8.

Такий сумний фінал, вочевидь, мав наслідки й для другої партії. Завацька намагалася боротися з Цугер, але та залишилася в переможцях (4:6).

24 серпня свій матч 1-го раунду кваліфікації гратиме Дарія Снігур. Її суперницею стане француженка Тесса Андріанжафітрімо. Натомість Байндль у наступному колі зустрінеться з Тамарою Корпач із Німеччини.

До слова, українка Людмила Кіченок піднялася в топ-10 парного рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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