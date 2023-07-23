RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байндль проиграла финал теннисного Hungarian Grand Prix нейтральной россиянке

Фото: Екатерина Байндль потерпела поражение в финале (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Екатерина Байндль уступила российской теннисистке Марии Тимофеевой в решающем матче турнира в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Hungarian Grand Prix, финал

Тимофеева – Байндль – 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

Начали соперницы на равных. К середине первого сета и россиянка, и украинская теннисистка сосредоточились на собственных подачах, так что равный счет не должен удивлять (3:3). Впрочем, Тимофеева неожиданно захватила инициативу.

Нейтральная спортсменка подстерегла ошибку Байндль и оформила брейк. А после еще одного набранного на своей подаче очка теннисистка из РФ повторила трюк – с первой попытки реализовала брейк-пойнт, одновременно позволивший победно завершить партию.

По схожему сценарию прошел второй сет. Сначала оппонентки играли на равных, но в пятом гейме Байндль победила на подаче россиянки. А в девятом гейме украинка оформила еще один брейк. Да еще и взяла гейм на подаче Тимофеевой "под ноль" и сравняла счет.

Однако развить успех Байндль не удалось. В решающей партии ее игра полностью разладилась. Украинская теннисистка не взяла ни одного гейма и потерпела полное фиаско всего за 33 минуты. Поражение на венгерском грунте стало для нее вторым в финалах WTA.

К слову, ранее Снигур триумфовала на турнире ITF в Витории-Гастейс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис