"Байер" покорил Рим, "Марсель" расписал ничью с "Аталантой": обзор Лиги Европы

Лига Европы, 1/2 финала, первые матчи

"Рома" – "Байер" – 0:2

Голы: Вирц, 28, Андрих, 73

"Марсель" – "Аталанта" – 1:1

Голы: Мбемба, 20 – Скамакка, 11

"Фармацевты" оформили по голу в каждом из таймов. Открыли счет леверкузенцы в середине первой половины, хотя первыми голевой момент создали "волки" – Лукаку попал в перекладину после углового. Зато Вирц воспользовался перехватом Гримальдо и забил из пределов штрафной.

Закрепить преимущество "Байера" мог Фримпонг. Однако мяч после его низового выстрела разминулся с воротами. Зато во второй 45-минутке все сложилось для Андриха. В затяжной атаке гостей он получил мяч за пределами штрафной и искусно положил в верхний дальний угол. Голкипер только провел сферу взглядом.

В Марселе команды выдали яркий старт. "Богиня" повела в счете уже на 11-й минуте – Скамакка избежал офсайдной ловушки и беспрепятственно пробил в дальний нижний угол. "Олимпик" ответил еще до экватора тайма. Это Мбемба после розыгрыша углового роскошно уложил издалека от штанги.

Провансальцы были ближе к победе. В частности, Обамеянг потерял фактически выход один на один с голкипером, а Унахи попал в крестовину с расстояния. За бергамасков мог забивать Миранчук, но ему, как и всем россиянам, не повезло – 1:1 в итоге.