"Неважно, сколько времени это займет". Кулеба заявил, что ВСУ освободят всю оккупированную территорию

"Наша цель - победа, победа в виде освобождения наших территорий в пределах границ 1991 года. И нам безразлично, сколько времени это займет. Пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет двигаться бок о бок со своим народом", - сказал он.

Отметим, что украинские военные начали долгожданное контрнаступление в июне, но идут тяжелые бои, ведь воины пытаются прорваться через хорошо укрепленных российских позиций.

При этом, по словам Кулебы, Украина не находится под давлением своих западных союзников, которые оказали значительную военную помощь, для достижения более быстрых успехов.

Впрочем, Украина все еще будет нуждаться в стабильных поставках западного оружия и боеприпасов, пока ее военные не вытеснят российские войска со всей оккупированной территории Украины.

"Правда состоит в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война - это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Некоторые западные политики и СМИ называют контрнаступление ВСУ "медленным", или же не таким, как оно ожидалось. Действительно, украинские военные не могут двигаться быстро из-за того, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Это замедляет продвижение украинских войск.

При этом украинское военно-политическое руководство неоднократно отвечало на такие упреки. К примеру, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что его раздражают такие комментарии, ведь "это не шоу, а каждый метр дается кровью".

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