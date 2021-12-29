Байдет запропонує Путіну "дипломатичний шлях" врегулювання ситуації навколо України
Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент США Джо Байден запропонує своєму російському колезі Володимиру Путіну "дипломатичний шлях" врегулювання ситуації навколо України. При цьому американський лідер серйозно стурбований пересуванням військ Росії біля українського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News AFP.
"Байден запропонує президенту Володимиру Путіну "дипломатичний шлях" для виходу з напруженості навколо України", - цитує агентство високопоставленого чиновника Білого дому.
За його словами, президент США як і раніше серйозно стурбований пересуванням російських біля українського кордону.
Нагадаємо, 30 грудня відбудеться телефонна розмова Байдена і Путіна. Очікується, що лідери обговорять ряд тем, серед яких майбутні контакти США і Росії.