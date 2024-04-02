У Байдена взвешивают решение о поставках оружия Израилю на 18 млрд долларов, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, следует ли продолжать реализацию крупного пакета поставки оружия Израилю на 18 миллиардов долларов, который будет включать десятки самолетов F-15 и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Продажа 25 самолетов F-15 от Boeing рассматривалась, поскольку Соединенные Штаты получили официальный запрос от Израиля в январе 2023 года, сообщили источники агентства.
По их информации, ускорение доставки самолетов было одним из главных запросов министра обороны Израиля Йоава Галланта, посетившего Вашингтон на прошлой неделе.
Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл 30 января дал зеленый свет на продажу.
Обсуждение запроса F-15 между администрацией Байдена и Конгрессом уже состоялось, но некоторые из четырех офисов, которые должны подписывать любые передачи оружия, еще не сделали этого.
Законодательство США требует, чтобы Конгресс получал уведомления о крупных иностранных соглашениях по продаже военной техники, а неофициальный процесс рассмотрения позволяет лидерам комитетов проверять такие соглашения перед официальным уведомлением Конгресса.
Пакет включает в себя большое количество самолетов F-15, авиационных боеприпасов и ряд вспомогательных услуг, включая обучение, техническое обслуживание и многолетнюю поддержку подрядчиков в течение жизненного цикла самолета, который обычно длится до двух десятилетий.
Другой источник агентства сообщил, что администрация Байдена выразила поддержку Израилю по его запросу F-15.
В последнее время между США и Израилем идет дискуссия по запланированной Цахалом операции против ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа.
Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге сектора Газа. Это последний населенный пункт, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС.
Во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герцами Халеви председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что США "не смирятся" с массовыми жертвами среди гражданского населения в Рафахе, учитывая количество жертв среди гражданского населения в северной и центральной частях полосы Газа.
Браун подытожил предложение Вашингтона, которое включает в себя защиту границы Сектора Газа с Египтом посредством технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор, изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов, а также создания совместного центра управления для координации целевых операций.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные готовятся вывести более миллиона палестинских гражданских лиц из Рафаха.
В Израиле начались четырехдневные протесты с требованием отставки правительства. Митингующие требуют досрочных выборов.
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