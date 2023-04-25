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Байдена призвали ввести санкции против поставщиков облачных услуг Китая, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Группа сенаторов-республиканцев призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против Huawei Cloud и других китайских поставщиков облачных услуг, ссылаясь на вопросы национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китайские компании, занимающиеся облачными вычислениями, все чаще взаимодействуют с иностранными организациями - в некоторых случаях с находящимися под санкциями иностранными организациями. Они непосредственно бросают вызов интересам национальной безопасности и экономической безопасности Соединенных Штатов и союзникам", - говорится в материале.

Сенаторы заявили, что Huawei Cloud запустила свою "Созвездие небесных вычислений" при совместном спонсорстве с Чаншаским научно-исследовательским институтом космической науки и технологий Тяньи, также известным как "Spacety China". Он в 2021 году оказывал фотопомощь субъектам Российской Федерации.

В мае 2019 года Министерство торговли США добавило Huawei в черный список из-за соображений безопасности США.

"Мы призываем вас использовать все доступные инструменты для принятия решительных мер против этих фирм из-за санкций, экспортных ограничений и запретов на инвестиции, а также для дальнейшего расследования деятельности компаний, предоставляющих услуги облачных вычислений в Китае", - пишет Reuters со ссылкой на письмо сенаторов в Байден.

В письме также содержится просьба добавить Alibaba Cloud в список экспортного контроля Министерства торговли США, утверждая, что его тесные связи с китайскими военными представляют явную постоянную угрозу национальной безопасности и что Министерство финансов должно добавить Alibaba Cloud в ограничительный список компаний за участие в развитии китайского. военно-промышленного комплекса

В августе 2020 года администрация бывшего президента США Дональда Трампа выпустила предупреждение для китайских облачных провайдеров, включая Alibaba, о недопущении того, чтобы конфиденциальную личную информацию граждан США и ценную интеллектуальную собственность американского бизнеса хранили и обрабатывали в облачных системах.

Напомним, что палата представителей единогласно приняла законопроект, согласно которому Китай должен лишить статуса "развивающейся страны" в международных организациях.

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.

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