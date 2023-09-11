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У Байдена призвали Северную Корею не передавать оружие России

Фото: у Байдена призвали Северную Корею не передавать оружие России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северной Корее необходимо отказаться от идеи поставок или продажи оружия России, о котором просит Кремль.

Об этом заявила спикер Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По ее словам, ожидается, что в ходе визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию он будет обсуждать с главой Кремля Владимиром Путиным поставки оружия для российских солдат. 

"Мы призываем КНДР соблюдать публичные обязательства, которые Пхеньян взял на себя, не поставлять и не продавать оружие России", - добавила Уотсон. 

Визит Ким Чен Ына в Россию

Напомним, сегодня, 11 сентября, российские и северокорейские чиновники подтвердили, что Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению Путина. 

Это происходит на фоне заявлений американских чиновников о том, что КНДР может передать России свое оружие. 

Источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали, что подтверждений таких планов о поставках оружия пока нет

Более детально о том, почему Путин хочет просить Ким Чен Ына о военной помощи, можете узнать в материале РБК-Украина

 

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