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У Байдена считают маловероятным применение РФ тактического ядерного оружия в Украине, - Politico

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Суббота 25 февраля 2023 03:48
У Байдена считают маловероятным применение РФ тактического ядерного оружия в Украине, - Politico Фото: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах считают, что применение Россией тактического ядерного оружия в Украине маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно источникам издания, такую позицию озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре по видеосвязи с группой экспертов.

"Салливан сказал, что действительно нет опасений, что российский диктатор Владимир Путин применит стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников", - указывают журналисты.

Однако в публикации добавляют, что, по словам советника американского президента, "существуют внутренние опасения, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на украинском поле боя, хотя нет четких признаков того, что это произойдет в ближайшее время".

Напомним,в Пентагоне не видят изменений в позиции стратегических ядерных сил РФ после заявлений кремлевского диктатора о приостановлении участия в ДСНВ.

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