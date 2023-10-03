У Байдена уверены, что Конгресс одобрит новое финансирование помощи Украине

"Мы знаем, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине, и мы знаем и ценим их заявления на этот счет, включая заявления спикера Маккарти (спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти - ред.)", - отметил Кирби.

Он также прокомментировал возможную отставку Маккарти, подчеркнув, что другие республиканцы также поддерживают помощь Украине.

При этом, как уточнил Кирби, среди республиканцев есть небольшое число тех, кто выступает против нового финансирования для Украины, "но они не представляют свою партию, они не представляют свое руководство".

Что предшествовало

Напомним, на этих выходных Конгресс США одобрил законопроект о временном бюджете. Это сделали для того, чтобы не допустить прекращения работы правительства (шатдауна), поскольку бюджет не был принят в установленные сроки.

В документе, который принял Конгресс, не предусмотрены новые средства для помощи Украине. Этот вопрос решили рассматривать отдельно.

При этом Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставками оружия в Украину из-за отсутствия нового финансирования.