У Байдена уверены в двухпартийной поддержке пакета помощи Украине и Израилю

"Что касается более широкого пакета национальной безопасности и внутренних вопросов - мы говорим об Израиле, Украине и других внутренних вопросах в дополнительном запросе - мы считаем, что здесь существует двухпартийная поддержка", - отметила она.

По словам Жан-Пьер, такие потребности являются экстренными, поэтому их поддержат две партии Конгресса.

"Итак, конечно, мы хотим, чтобы это продвигалось", - добавила она.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс США запрос на 106 миллиардов долларов. Он включает финансирование помощи Украине и Израилю, а также защиты границы с Мексикой.

После этого новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил проголосовать за помощь Израилю отдельно. Он внес соответствующий законопроект, который уже поддержала нижняя палата Конгресса.

Но Сенат (верхняя палата), где у демократов большинство, отказывается даже рассматривать такую инициативу. При этом в Белом доме уже неоднократно подчеркивали, что даже если законопроект пройдет Конгресс, его ветирует Джо Байден.