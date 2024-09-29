У Байдена высказались о возможности полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

Кирби заявил, что Израиль не сможет безопасно вернуть людей в свои дома на севере страны, ведя полномасштабную войну с "Хезболлой" или Ираном.

"Тотальная война с "Хезболлой", а тем более с Ираном, не является способом достичь этого. Если вы хотите вернуть этих людей домой безопасно и стабильно, мы считаем, что дипломатический путь верен", - сказал Кирби в интервью CNN.

Отметим, что Израиль говорит, что его цель - обезопасить северные районы страны от ракетных обстрелов со стороны Хезболлы и разрешить тысячам перемещенных жителей вернуться домой.

Кирби подчеркнул, что США наблюдают за тем, что делает "Хезболла", пытаясь заполнить вакуум в руководстве, и продолжают обсуждать с Израилем правильные следующие шаги.

"Мы не скрывали того факта, что мы не обязательно рассматриваем тактические казни так же, как они рассматривают защиту (гражданского населения)", - сказал Кирби.

Он также добавил, что поддержка Израиля со стороны США остается неизменной.