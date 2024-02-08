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У Байдена отреагировали на интервью пропагандиста Карлссона с Путиным

Четверг 08 февраля 2024 06:27
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У Байдена отреагировали на интервью пропагандиста Карлссона с Путиным Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (скриншот youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

В администрации президента Соединенных Штатов Америки (США) считают интервью скандального американского медийщика Такера Карлсона с российским диктатором Владимиром Путиным просто ненужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Американский чиновник отметил, что в этом журналистском материале, вероятно, будут звучать качество фальшивых и абсурбных "оправданий" со стороны главы Кремля широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Так он ответил на вопрос об интервью Карлсона с Путиным, и есть ли в Белом доме "некоторая обеспокоенность любой дезинформацией, которая может возникнуть из этого".

Кирби обратил внимание, что не станет опережать еще не вышедшее интервью, однако высказался об ожидаемых тезисах в этой публикации.

"Я не знаю, я считаю, что это достаточно очевидно, всем должно быть очень очевидно, что Путин сделал в Украине, и фиктивные, абсолютно фальшивые и смешные причины, которыми он пытался это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость", - сказал представитель администрации президента США.

Что предшествовало

Ранее 7 февраля издание Newsweek написало, что Европейский союз может ввести санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона из-за интервью последнего с российским диктатором Владимиром Путиным.

Однако позже журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк рассказал, что Брюссель не собирается этого делать.

Заметим, что в настоящее время содержание данного интервью неизвестно, впрочем, как ожидается, оно будет благосклонно к стране-агрессору России, поскольку пропагандист неоднократно защищал ее.

Добавим, что недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Детальнее о том, кто такой Такер Карлсон и почему его называют "американским Соловьевым", - читайте в материале РБК-Украина.

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