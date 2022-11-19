У Байдена отреагировали на желание Кремля "подтолкнуть" Украину к переговорам

Он отметил, что дипломатическое урегулирование - это лучшее, что может быть, не считая просто вывода войск президентом России Владимиром Путиным.

"Мы также говорили, что Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", - заявил Кирби.

Напомним, ранее в Кремле предложили Западу подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Для этого Москва якобы готова сама начать диалог с партнерами Киева.

Позиция Украины

После аннексии Россией временно оккупированных территорий Украины, президент Владимир Зеленский исключил переговоры с нынешним руководством РФ.

Глава государства принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мнение Запада

При этом, по данным американских СМИ, официальные лица США и ЕС рассматривают зимний период как возможность переговоров Украины и России.

Между тем, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина сама должна решить, когда начать переговоры с Россией.

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