У Байдена сигнализируют о готовности разрешить Украине бить по РФ оружием США, - Politico

Так, по данным американского издания, представители Белого дома и высшие помощники Байдена сигнализируют о готовности разрешить Украине бить по России оружием США.

Это происходит на фоне давления со стороны некоторых европейских союзников и украинских чиновников, которые призывают отменить ограничения на такой шаг в контексте российского наступления в Харьковской области.

Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о возможных изменениях в вопросе соответствующего "табу" во время визита в Молдову под давлением журналистов".

По его словам "отличительной чертой" подхода администрации Байдена к Украине с момента начала полномасштабного вторжения России два года назад, "была адаптация к изменяющимся условиям, к полю боя, к тому, что делала Россия, что менялось".

"Мы тоже адаптировались и приспосабливались, и мы будем продолжать это делать", - сказал Блинкен.

Позже представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в текущей политике нет "никаких изменений", согласно которой Украина не может использовать оружие, предоставленное США, для ударов по территории России и отметил, что "поддержка Украины со стороны Америки изменилась должным образом".

Двое других представителей администрации Байдена, пишет Politico, предупредили, что окончательное решение еще не принято и что Блинкен и Кирби описали общую тенденцию американской поддержки Украины во время войны, которая звучит как "сначала осторожность, а затем разрешение". При этом они не обязательно гарантировали будущие изменения.

Знакомый с этим вопросом американский чиновник на условиях анонимности отметил, что тема "находится на рассмотрении".

Тем временем приближенное к Офису президента Владимир Зеленского лицо отметило, что Киев не видел конкретных сдвигов в этом вопросе со стороны администрации Байдена.

Во время визита в Бельгию во вторник, 28 мая, Зеленский обратился к западным правительствам с просьбой разрешить Украине использование оружия иностранного производства для нанесения ударов по целям на суверенной территории России.

Издание Politico получило внутренний документ украинского правительства, в котором изложены тезисы для украинских чиновников. Там отмечается, что ограничения США "существенно снижают эффективность помощи партнеров и нейтрализуют приложенные усилия".

Давление на Байдена и позиция Конгресса

Байден столкнулся с давлением внутри страны с требованием отменить ограничения, в частности со стороны демократов, а решение иностранных союзников предоставить Украине разрешение на использование переданного ими оружия на российской территории, усилило это давление.

Администрация Байдена изменила и другие аспекты украинской политики после того, как это сделали союзники, а именно: отправила ракеты дальнего радиуса действия после того, как Лондон и Париж передали Киеву свои варианты.

Многие ведущие американские законодатели публично поддерживают эту идею.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что украинцы не могут защитить себя из-за политики администрации Байдена. Группа двухпартийных законодателей во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканцем Майком Тернером, направила в Пентагон письмо к военному руководству с просьбой отменить ограничения.

"Я не видела ни одного человека в Палате представителей или Сенате, который бы не поддержал эту идею", - сказала Александра Устинова, председатель специальной парламентской комиссии по вопросам вооружения и боеприпасов, которая в мае встретилась с несколькими законодателями в Вашингтоне.

По ее словам, представители Конгресса отметили, что Киев наблюдал, как российские войска скапливались на границе, готовясь нанести удар по Харькову, однако из-за решения Вашингтона, Силы обороны не могли нанести удар предоставленными США ракетами.