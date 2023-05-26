У Байдена рассчитывают на дальнейшую двухпартийную поддержку Украины

"Мы рады и благодарны видеть двухпартийную поддержку Украины со стороны членов обеих партий – как в Палате представителей, так и в Сенате. И мы ожидаем, что она будет продолжаться и в дальнейшем", - заявила Жан-Пьер.

По ее словам, президент США Джо Байден настроен продолжать активную работу с союзниками и партнерами, чтобы помогать Украине столько, сколько потребуется.

"Это обязательство, которое мы взяли перед украинским народом", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Военная и гуманитарная поддержка США Украины

Соединенные Штаты с первого дня полномасштабного вторжения РФ оказывают материальную и техническую помощь Украине, а также мобилизуют усилия союзников в оказании ряда пакетов военной и инфраструктурной помощи воюющей стране.

Недавно президент США Джо Байден объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.

Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что союзники в рамках "Рамштайна" уже передали Украине военной помощи на общую сумму 65 млрд долларов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.