У Байдена попередили про небезпеку сфабрикованих приводів для вторгнення Росії в Україну
Російська влада продовжує робити неправдиві заяви, які можуть бути використані нею згодом як привід для вторгнення в Україну. Кремлівські ЗМІ продовжують поширювати дезінформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.
Псакі заявила, що дезінформація, поширювана зараз в російських ЗМІ, - зокрема, історія про виявлення масових поховань мирних жителів, нібито "убитих українськими військовими" на Донбасі, є черговою спробою Росії знайти брехливий привід для вторгнення в Україну.
Президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен заявили, що напад Росії може статися в будь-який час і буде здійснений під сфабрикованим приводом, нагадала Псакі.
"Ми бачили, як ця тактика використовувалася в минулому. До цього відносяться не тільки вищезгадані повідомлення, а й заяви про провокації на Донбасі, неправдиві повідомлення державних ЗМІ, сфабриковані відеоролики, неправдиві звинувачення з приводу хімічної зброї, повідомлення про напади на російських солдатів, яких насправді не було. Ми очікуємо цілого ряду помилкових повідомлень і приводів, які можуть передувати вторгненню", - сказала Псакі.
Псакі заявила, що вікно для можливого вторгнення залишається відкритим, а російські війська як і раніше сконцентровані поруч з українським кордоном, попри заяви Кремля про відвід частини військовослужбовців з регіону.
"Є те, про що Росія говорить, і те, що Росія робить, і ми дуже уважно стежимо за тим, які кроки вони роблять на кордоні", - сказала прессекретар Білого дому.
Нагадаємо, США знають, що російські офіційні особи поширювали в пресі історії, які могли б послужити приводом для вторгнення, заявили в Держдепі.
Раніше розвідка США розкрила плани Москви сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. За даними New York Times і Washington Post, для цього Росія мала намір використовувати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних на сході України.