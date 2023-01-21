У Байдена объяснили позицию Германии относительно танков Leopard для Украины

Германия работает над собственным процессом относительно танков Leopard.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью координатора стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джона Кирби "Голосу Америки".
“Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по Leopard, которые являются великолепными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии”, - сказал Кирби.
Он также подчеркнул, что партнеры не толкают и не уговаривают предоставить Leopard Украине.
"Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, который их устраивают. И это решать Германии", - сказал представитель Белого дома.
По его словам, Германия увеличила свои взносы, которые она начала делать еще в начале войны, и в настоящее время является "одним из ведущих в мире доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи", а союзники это "высоко ценят".
"Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это именно сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, украинцы нуждаются в дополнительных танках", - сказал Кирби.
Напомним, западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.
Также ранее мы писали, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будут соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.
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