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У Байдена пообіцяли притягнути до відповідальності режим Лукашенка

Автор: Анастасія Рокитна

США разом з партнерами мають намір притягнути до відповідальності режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Це відбувається на тлі екстреної посадки літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Hill.

У бесіді з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською Салліван заявив, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності.

Радник американського президента засудив інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair і затримання творця інформаційного порталу Nexta Романа Протасевича. Він заявив, що Сполучені Штати вимагають його негайного звільнення, як і інших політв'язнів у Білорусі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після інциденту c літаком Ryanair доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю.

Зазначимо, європейські лідери заборонили авіакомпаніям Білорусі літати в ЄС.

РБК-Україна писало, що вчора мати Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що затриманий опозиціонер потрапив до лікарні у важкому стані. Однак білоруські силовики спростували цю інформацію, заявивши, що з Протасевичем все гаразд і він у СІЗО.

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