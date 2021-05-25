У Байдена пообіцяли притягнути до відповідальності режим Лукашенка

США разом з партнерами мають намір притягнути до відповідальності режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Це відбувається на тлі екстреної посадки літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Hill.
У бесіді з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською Салліван заявив, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності.
Радник американського президента засудив інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair і затримання творця інформаційного порталу Nexta Романа Протасевича. Він заявив, що Сполучені Штати вимагають його негайного звільнення, як і інших політв'язнів у Білорусі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після інциденту c літаком Ryanair доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю.
Зазначимо, європейські лідери заборонили авіакомпаніям Білорусі літати в ЄС.
РБК-Україна писало, що вчора мати Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що затриманий опозиціонер потрапив до лікарні у важкому стані. Однак білоруські силовики спростували цю інформацію, заявивши, що з Протасевичем все гаразд і він у СІЗО.