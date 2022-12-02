У Байдена назвали несерьезной готовность Кремля к переговорам
Администрация президента США Джо Байдена отвергла как несерьезную условную готовность Кремля обсуждать прекращение войны России в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.
"Я бы искоса смотрел на все, что выходит из Кремля, когда речь идет о подобных заявлениях. Мистер Путин не показал никаких признаков того, что он готов сесть, поговорить и прекратить эту войну", - сказал журналистам представитель Белого дома Джон Кирби после того, как спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам.
Кирби отметил, что наиболее заметное действие, которое Путин может предпринять, чтобы показать серьезность своих намерений, - вывести свои войска, прекратить обстрел украинской инфраструктуры и прекратить запускать беспилотников по гражданским целям.
"Действия говорят громче, чем слова. И их действия передают мрачную решимость россиян продолжать убивать украинцев", - подчеркнул представитель Белого дома.
По мнению Кремля, именно отказ США признать российской территорию Украины, на которую претендует РФ, "существенно усложняет поиск взаимной основы для дискуссии".
В то же время, президент США Джо Байден заверил, что, хотя он не планирует в ближайшее время контактировать с Путиным, он готов встретиться с российским лидером, "если тот решил, что ищет способ покончить с войной".
Недавно РБК-Украина сообщало, что российский диктатор Владимир Путин надеется на массированные удары по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины, которые должны сломить сопротивление украинцев. Такие действия руководителя Кремля являются "совершенно отвратительными", отметил представитель Белого дома Джон Кирби.
Ранее мы писали, что перед этим в Белом доме США отреагировали на желание Кремля "подтолкнуть" Украину к переговорам.
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