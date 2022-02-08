У Байдена виключають негайне введення санкцій проти "Північного потоку-2"

У президента США Джо Байдена не вважають за потрібне вводитися санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" прямо зараз. Загроза санкцій має бути засобом впливу на Росію, щоб стримати її від ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

"Є розбіжності між нами і деякими в Конгресі, які вважають, що введення санкцій проти "Північного потоку-2" вже зараз було б ефективним. Ми не згодні, ми вважаємо, що це важіль впливу. І розуміння, що він (газопровід, - ред.) не буде запущений, якщо Росія вторгнеться, є важелем впливу. Тому ми йдемо цим шляхом і не думаємо, що такий підхід спрацює", - відповіла вона.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що "Північному потоку-2" прийде кінець, якщо Росія нападе на Україну. При цьому президент США відмовився уточнити, що конкретно він мав на увазі.

До цього в ЄС пояснили, від чого залежить запуск газопроводу.