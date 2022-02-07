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У Байдена допускають відправку додаткових сил США в Європу

Автор: Сергей Новиков

У президента США Джо Байдена допускають відправку додаткових сил США в країни Європи для стримування Росії від вторгнення в Україну. Але на сьогодні ще немає конкретики в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Я просто скажу, що ми знаходимося в постійному контакті з Міністерством оборони, а також з нашими партнерами по НАТО з приводу їх потреб. Тому мені нічого поки оголосити, крім як повторити те, що було сказано минулого тижня, а саме, що ми залишаємо двері відкритими для цієї можливості", - відповіла вона на питання про можливість відправки додаткового контингенту.

Нагадаємо, США перекидають додатковий контингент з 8 500 військових в країни Східної Європи, близько 2 000 розмістяться в Польщі.

А сьогодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена працює над збільшенням військової допомоги Україні.

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Джозеф БайденЄвропаБілий дімВторгнення Росії до України