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Байден встретится с Эрдоганом на фоне продолжения войны Израиля с ХАМАС, - Bloomberg

Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Изданию информацию о встрече сообщили собственные источники, знакомые с вопросом.

Несколько дней назад, 20 апреля, Эрдоган провел в Стамбуле встречу с политическим руководителем группировки ХАМАС Исмаилом Ханией. Стороны обсудили потенциальное постоянное прекращение огня и ускоренную гуманитарную помощь Газе. В отличие от США и Евросоюза Турция не считает ХАМАС террористической организацией.

Позиция Турции по войне в секторе Газа

В ответ на террористическую атаку боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которой было убито более тысячи израильтян, ЦАХАЛ приступил к военной операции на территории сектора Газа.

Президент Турции осудил Израиль, заявив, что представит миру эту страну как "военного преступника" и "оккупанта". Тель-Авив отозвал своих дипломатов из Турции.

Позже Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство государства в целом несут исключительную ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке.

Сегодня Египет возобновил переговоры о прекращении огня в секторе Газа и попросил о следующей встрече с Израилем.

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Джозеф БайденИзраильРеджеп Тайип Эрдоган