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Байден снова обратился к Конгрессу США из-за помощи Украине

США, Среда 28 февраля 2024 10:39
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Байден снова обратился к Конгрессу США из-за помощи Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Джо Байден снова обратился к Конгрессу из-за выделения помощи Украине, призвав "сделать это".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (X).

"Цена отсрочки голосования по двухпартийному дополнительному документу по национальной безопасности растут с каждым днем", - констатировал он.

По словам Байдена, этот законопроект вооружит Украину, вложит средства в оборонно-промышленную базу США, поможет Израилю защититься от "ХАМАС" и предоставит больше гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.

"Давайте сделаем это", - призвал он.

Помощь Украине от США

США 23 февраля ввели санкции против РФ перед второй годовщины вторжения в Украину и в ответ на смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального. На этом фоне Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить помощь Украине на более чем 60 млрд евро.

Сейчас вопрос выделения 60 млрд евро для Украины стоит настолько остро, что по словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, в случае отсутствия помощи США, Украине придется выбрать, за какие населенные пункты ВСУ будут бороться с учетом имеющихся ресурсов. А посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" военной техники и эта поддержка "нужна еще вчера".

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