Байден знову звернувся до Конгресу США через допомогу Україні

Президент США Джо Байден знову звернувся до Конгресу через надання допомоги Україні, закликавши "зробити це".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter (X).

"Ціна відстрочки голосування щодо двопартійного додаткового документу з національної безпеки зростають з кожним днем", - констатував він.

За словами Байдена, цей законопроект озброє Україну, вкладе кошти в оборонно-промислову базу США, допоможе Ізраїлю захиститися від "ХАМАС" і надасть більше гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню.

"Давайте зробимо це", - закликав він.

Допомога Україні від США

США 23 лютого ввели санкції проти РФ перед другою річницею вторгнення в Україну та у відповідь на смерть лідера російської опозиції Олексія Навального. На цьому фоні Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити допомогу Україні на більш ніж 60 млрд євро 23 лютого.

Наразі питання виділення 60 млрд євро для України стоїть настільки гостро, що за словами представниці Пентагону Сабріни Сінгх, у разі відсутності допомоги США, Україні доведеться обирати, за які населені пункти ЗСУ боротимуться з огляду на наявні ресурси. А посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна стикається з "критичною нестачею" військової техніки і ця підтримка "потрібна ще вчора".