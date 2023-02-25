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Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны F-16"

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Белого дома телеканалу ABC News.

"Мы присылаем то, что наши опытные военные считают нужным сейчас. Нужны танки, артиллерия, противовоздушная оборона, HIMARS", - отметил политик.

В то же время Байден подчеркнул, что США передают Украине то, что нужно, чтобы обеспечить возможность успехов весной, летом и в начале осени.

На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", президент ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем.

"На данный момент, по мнению наших военных, нет достаточных оснований для предоставления F16", - добавил американский лидер.

Напомним, что группа американских законодателей призвала главу США начать поставку Украине истребителей F-16.

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