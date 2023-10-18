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Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанес не Израиль

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден считает, что удар по больнице "Аль-Ахли" в Секторе Газа нанес не Израиль. По его словам, это сделала "другая команда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По прибытии в Тель-Авив Байден дал совместную пресс-конференцию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американский президент заявил, что "глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе".

"Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам придется преодолеть многое", - сказал Байден.

Нетаньяху в свою очередь назвал визит Байдена в Израиль "глубоко трогательным". А Байден пообещал, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было то, что нужно для защиты.

Что известно об ударе по больнице

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил, что Израиль ударил по больнице "Аль-Ахли" в Секторе Газа. Боевики утверждали о якобы 500 погибших и сотнях раненых гражданских, находившихся в госпитале.

Израиль в свою очередь отверг обвинения и заверил, что не причастен к удару по гражданской больнице. ЦАХАЛ утверждает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты "Исламского джихада".

Сегодня спикер ЦАХАЛа заявил, что прямого удара по больнице в Газе не было. По его словам, была "осечка" ракеты "Исламского джихада", которая упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильСектор Газа