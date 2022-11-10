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Байден об отступлении россиян из Херсона: у них есть реальные проблемы

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Вашингтон, Четверг 10 ноября 2022 00:46
Байден об отступлении россиян из Херсона: у них есть реальные проблемы Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Приказ России об отступлении войск из Херсона на левый берег реки Днепр показал, что у Москвы реальные проблемы с вооруженными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.

Он отметил, что Россия дождалась окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить о выходе.

"Этот отвод свидетельствует о том, что у россиян есть некоторые реальные проблемы, во-вторых, это приведет по крайней мере к тому, что даст каждому время, чтобы откалибровать свои позиции в течение короткого зимнего периода", - заявил Байден.

Он также сказал, что остается увидеть, будет ли вынесено решение о том, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией или нет.

"Я собираюсь посетить саммит G20. Мне сказали, что президент РФ Владимир Путин вряд ли будет там, а другие мировые лидеры собираются быть там. И у нас будет возможность увидеть, какими могут быть следующие шаги", - заявил президент.

Напомним, командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что объявление о якобы отступлении с правого берега Херсонской области не является "жестом доброй воли" или "подарком" со стороны России.

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