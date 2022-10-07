Байден заявил о наивысшей угрозе ядерного "Армагеддона" со времен Карибского кризиса

"Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все пойдет по тому пути, по которому оно шло", - сказал Байден.

Байден сказал, что российский президент "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно проигрывают".

"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", - сказал он.

Во время кризиса 1962 года Соединенные Штаты при президенте Джоне Кеннеди и Советский Союз при его руководителе Никите Хрущеве были близки к применению ядерного оружия из-за присутствия советских ракет на Кубе.

"Я не думаю, что существует такая вещь, как способность легко (использовать) тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", - сказал Байден.

Путин, которому в пятницу исполняется 70 лет, заявил, что применит все необходимые средства, включая российский ядерный арсенал, для защиты "российской" земли, которая, по его словам, теперь включает в себя четыре аннексированные им украинские области.