Байден заявил, что прекращение огня в Газе все еще возможно

Президент США Джо Байден заявил, прекращение огня в Газе остается возможным, несмотря на то, что Израиль и ХАМАС обмениваются обвинениями.

Как сообщается, Байден сообщил журналистам после выходных в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, что переговоры все еще продолжаются и что "мы не сдаемся". Он добавил, что соглашение "все еще возможно".

Мирные переговоры по Газе

Отметим, что заявление Байдена произошло на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Тель-Авив, который прибывает в Израиль уже девятый раз начиная с 7 октября 2023 года, когда на ХАМАС совершил вторжение на территорию страны. Высокопоставленный чиновник прибыл, чтобы добиться сделки о прекращении огня и освобождению заложников.

До этого в Дохе прошли двухдневные переговоры между посредниками, которые, как заявлялось, были успешными. Однако ХАМАС отказался принимать в них участие.

Говоря об обвинениях между сторонами, речь идет о том, что Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в препятствовании достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождению заложников.

По словам посредников, нынешний раунд переговоров максимально приблизил обе стороны к официальной паузе в боях за последние месяцы. Однако возражения с обеих сторон, обнародованные в воскресенье, увеличили вероятность возобновления тупиковой ситуации.

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